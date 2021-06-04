СБУ затримала громадянина РФ: за вчинення тяжких злочинів його розшукував Інтерпол

Затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні.

У Полтавській області контррозвідка СБУ затримала росіянина, якого від кінця 2020 року розшукував Інтерпол. Громадянин РФ підозрюється у вчиненні тяжких злочинів.

Про це у п'ятницю, 4 червня, повідомляє пресцентр СБУ.

"Громадянин РФ знаходився у міжнародному розшуку від грудня 2020 року. Відповідно до бази даних Генерального секретаріату Інтерполу він підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.

Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Очікується надходження матеріалів щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.

Раніше в Одесі затримали учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Чоловік, згідно з обліком Інтерполу, перебував у міжнародному розшуку.

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