СБУ затримала групу російського ГРУ, яка облаштовувала схрони у Харкові

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу російської воєнної розвідки, яка діяла у Харкові.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що зловмисники облаштовували тайники з грошима та бойовими гранатами на околицях міста. У такий спосіб фігуранти мали створити "запас" для інших агентів і диверсантів РФ для підривної діяльності в регіоні.

Згідно з даними СБУ, за інструкцією воєнної розвідки РФ зловмисники робили схрони переважно у лісопосадках, а потім месенджером надсилали координати схованок своєму російському куратору.

Крім того, агенти збирали розвіддані про пункти базування Сил оборони. Для цього вони обходили територію Харкова та прилеглу місцевість, де проводили дорозвідку за координатами, які надходили від окупантів.

За даними слідства, до складу агентурної групи входило двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" та дружина одного з них - усі мешканці Харкова.

"Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами співпраці з російським гру, а також бойові гранати РГД-5", - додали у відомстві.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала рецидивістів, які підпалювали об'єкти для російських спецслужб.

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