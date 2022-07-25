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СБУ затримала киянина, який "зливав" дані про військових та тероборону російським спецслужбам: фото

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СБУ затримала киянина, який "зливав" дані про військових та тероборону російським спецслужбам: фото

фото / СБУ

Зрадник передавав інформацію для російської розвідки через росіянку, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях України як військова кореспондентка з федерального телеканалу РФ "Первый канал".

СБУ затримала агента російських спецслужб у Києві, який передавав ворогу дані про українських військових і сили ТРО. Російським інформатором виявився 41-річний мешканець столиці.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зрадник отримував завдання від громадянки Росії, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях України як військова кореспондентка одного з федеральних телеканалів "Первого канала".

Від квітня 2022 року зловмисник регулярно передавав їй інформацію для розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ. Для конспірації агент використовував різні номери мобільного зв'язку та листувався лише у месенджерах. А щоб ідентифікувати одне одного у мережі, зрадник і росіянка застосовували умовні слова-паролі.

скриншот / СБУ / ©
скриншот / СБУ

Під час обшуку у киянина вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які містять докази його незаконної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру.

Розслідування триває.

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