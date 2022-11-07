СБУ затримала колишнього бойовика "Призраку", який переховувався в Росії (фото)

Чоловік хотів сховатися на Одещині, однак його викрили.

Служба безпеки України затримала колишнього бойовика терористичного угруповання "Призрак", який брав участь у війні проти України на сході. Чоловік переховувався в окупованій частині Луганської області, а потім у Росії.

Зловмисник сподівався "залягти на дно" на Одещині, однак його місцезнаходження встановила СБУ і затримала.

За даними слідства, чоловік у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону. Там він вступив до незаконного збройного формування "Ангел". Воно приховано постачало зброю і боєприпаси терористам "ЛНР" під виглядом гуманітарних вантажів з РФ.

Фото: СБУ

У лавах бойовиків чоловік займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганщини.

Крім того, він брав безпосередню участь у підготовці постановочних сюжетів для інформаційних ресурсів Кремля. Під час пропагандистських заходів він на власному прикладі займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, у Харкові в Службі безпеки України працював російський "кріт", який передавав дані про Збройні сили України та роботу українських спецслужб. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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