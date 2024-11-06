СБУ затримала колишню правоохоронницю, яка коригувала ворожі удари по ЗСУ

Колишня правоохоронниця з Краматорська працювала на ворога та допомагала коригувати удари по українських позиціях.

У Краматорську затримали місцеву пенсіонерку, колишню співробітницю розформованої міліції, яка працювала на ворога.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"У Донецькій області зловмисниця передавала росіянам локації Сил оборони та чекала на окупацію Краматорська", - йдеться у повідомленні.

Жінка передавала росіянам інформацію про локації укріпрайонів та вогневих позицій ЗСУ на Краматорському напрямку. Через свого знайомого, ексміліціонера, який приєднався до терористів у 2014 році і став комбатом у збройних силах РФ, вона зливала координати артилерії та маршрути руху автоцистерн з паливом.

Зловмисниця збирала розвіддані, об’їжджаючи місцевість на своєму авто. Служба безпеки України своєчасно затримала зрадницю, їй повідомили про підозру за державну зраду. Вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який готував координати для ракетних та дронових атак на Миколаїв та Одесу. Зрадником виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, який співпрацював з російськими спецслужбами ще до війни.

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