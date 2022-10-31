СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Бахмуту: фото

Під час спецоперації на Донеччині Служба безпеки знайшла і затримала ще одного агента російських спецслужб, який займався розвідкою в регіоні.

Затриманий на Донеччині зловмисник коригував ракетно-артилерійські обстріли по інфраструктурі Бахмута, а потім передавав окупантам інформацію про їхні "результати".

Про це повідомили в СБУ.

Крім цього, зловмисник об’їжджав територію району для прихованого спостереження за місцями тимчасового розташування і маршрутами переміщення підрозділів ЗСУ.

Зібрані розвіддані він передавав своєму російському "координатору". Ним виявився представник спецслужб РФ, особу якого вже ідентифікували працівники СБУ.

Під час затримання у зловмисника виявили мобільний телефон із доказами прихованої передачі закритої інформації до РФ.

Фото: Служба безпеки України

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру.

Нагадаємо, 10 серпня в Офісі Генерального прокурора повідомили, що у Бахмуті Донецької області місцевий мешканець коригував вогонь російської артилерії по місту. Його затримали та взяли під варту.

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