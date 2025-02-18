СБУ затримала "крота" ФСБ, який коригував удари по Хмельниччині: що відомо

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який здійснював коригування ракетних ударів по Хмельницькій області.

Про це повідомили СБУ та Офіс Генерального прокурора.

Зрадником виявився 37-річний мобілізований до місцевої військової частини чоловік, що працював оператором безпілотних систем. Він надавав російським спецслужбам інформацію про об’єкти Сил оборони, електропідстанції та інфраструктуру Укрзалізниці.

"Перебуваючи на посаді оператора безпілотних систем, "кріт" використовував штатні БпЛА для відстежування потенційних цілей. Також агент встановив навпроти вузлової залізничної станції регіону приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для фсб. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися шпигувати за рухом військових ешелонів у напрямку фронту", — йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України своєчасно викрила зрадника, який працював на російську спецслужбу. Чоловіка затримали одразу після відеозйомки стратегічного об’єкту у Хмельницькому.

"За даними слідства, у лютому 2025 року його завербували представники фсб рф через месенджер Telegram. За грошову винагороду чоловік погодився передавати розвіддані про військові перевезення та об’єкти критичної інфраструктури", — зазначили в Офісі Генерального прокурора.

Під час обшуку були вилучені мобільні телефони із доказами контактів з ФСБ. На основі зібраних доказів йому було повідомлено про підозру в державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у лавах СБУ викрили топового "щура" ФСБ.

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