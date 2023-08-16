СБУ затримала "крота": хотів мобілізуватися, аби здавати позиції ЗСУ

Служба безпеки України затримала в Київській області колаборанта - мешканця Херсона. Прихильник окупантів намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ, аби збирати розвідданих на користь країни-агресорки.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що за вказівкою російських кураторів зловмисник мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах. Згодом він планував відбути в один з фронтових районів, щоб "зливати" окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій.

Співробітникам СБУ вдалося своєчасно викрити зрадника та затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони.

Виявилося, що херсонець під час окупації міста армією РФ підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу. Так звана нова "влада" призначили його "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" у складі окупаційної "Голопристанської виправної колонії".

На "посаді" колаборант займався підготовкою загонів, які конвоювали викрадених місцевих жителів до камер російської тюрми. Тоді він і потрапив у поле зору ворожих спецслужб, які залучили його до негласної співпраці.

Вже після звільнення Херсона поплічник росіян отримав завдання від окупантів "залягти на дно". Згодом він переїхав до Київської області. За планом, у регіоні зрадник мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ. Вже на фронті мав приступити до виконання ворожих завдань.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за статтею "колабораційна діяльність". Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

СБУ затримала російського "крота".

Як повідомлялося, генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова засудили до 12 років. Він збирав і передавав росіянам інформацію про секретні операції в районах проведення АТО/ООС та задіяних у них співробітників.

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