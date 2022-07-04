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СБУ затримала місцевого зрадника, яки збирав розвіддані для ракетного обстрілу Одеської області: фото

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СБУ затримала місцевого зрадника, яки збирав розвіддані для ракетного обстрілу Одеської області: фото

Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині.

Зрадником виявився уродженець Одеської області. Зловмисник збирав дані про дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

Про це сьогодні, 4 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам рф і білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону", - йдеться у повідосленні.

Під час обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.

© Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України

Наразі зраднику повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.

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