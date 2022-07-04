СБУ затримала місцевого зрадника, яки збирав розвіддані для ракетного обстрілу Одеської області: фото

СБУ затримала ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині.
Зрадником виявився уродженець Одеської області. Зловмисник збирав дані про дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.
Про це сьогодні, 4 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.
"Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам рф і білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону", - йдеться у повідосленні.
Під час обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.
Наразі зраднику повідомлено про підозру.
Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.
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