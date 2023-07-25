СБУ затримала на Чернігівщині агентку російського ГРУ

Співробітники Служби безпеки України затримала агентку російського ГРУ, яка шпигувала за бойовою авіацією ЗСУ на Чернігівщині.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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У повідомленні вказується, що контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну зрадницю, яка допомагала РФ збирати розвіддані про Сили оборони у Чернігівській області.

Фігурантка працювала на головне управління генерального штабу ЗС РФ.

За вказівкою російської спецслужби вона приховано відслідковувала місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України на північних рубежах нашої держави.

Насамперед зловмисниця намагалась фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті.

Також вона хотіла виявити і передати окупантам локації протиповітряної оборони, укріпрайонів та фортифікаційних споруд українських захисників на території регіону.

За наявними даними, загарбники планували використати цю інформацію для підготовки повітряних атак на об’єкти ЗСУ.

Співробітники Служби безпеки затримали фігурантку під час спроби передачі даних.

При обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила ще одного учасника агентурної мережі ФСБ. Він причетний до серії терактів у Запоріжжі.

Крім того, ми раніше інформували, що СБУ затримала скандального блогера Мар'яна Чаву зі Львівщини, якого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

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