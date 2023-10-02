СБУ затримала на хабарі мера Сум Олександра Лисенка (фото)

Мер Сум був затриманий "на гарячому".

Служба безпеки України спільно і НАБУ 2 жовтня затримали мера Сум та директора департаменту інфраструктури міста на хабарі в 2,1 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті СБУ.

Посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті.

Служба безпеки України спільно з НАБУ затримала мера Сум на хабарі Фото: СБУ

За заявою співробітників СБУ, чиновники "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тисяч гривень. У разі відмови платити, їм погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Служба безпеки України спільно з НАБУ затримала мера Сум на хабарі Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з НАБУ затримала Лисенка "на гарячому" — саме під час отримання частини траншу о 1,4 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Пізніше посадовцям буде обрано запобіжний захід.

Відомо, що Лисенко був обраний від партії "Батьківщина".

Нагадаємо, на Одещині прикордонник пропонував переправити ухилянта за кордон за 10 тисяч доларів. ТСН.ua зібрав усі подробиці справи.

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