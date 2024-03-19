СБУ затримала на Харківщині зрадника, який стежив за ЗСУ та "зливав" інформацію окупантам (фото)

Затримали його під час спробі втечі на тимчасово окуповані території.

Служба безпеки України затримала поплічника російських окупантів, який стежив за бійцями ЗСУ та чергував на російських блокпостах під час боїв за Харків.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці викрили мешканця Харківщини, який допомагав російським окупантам. Затримали його під час спробі втечі на тимчасово окуповані території.

Підозрюваний добровільно обходив фронтову територію області, де фіксував місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. Всю отриману інформацію він передавав командуванню окупаційних угруповань РФ, які воювали на Ізюмському напрямку.

“Крім цього, після захоплення частини регіону, загарбники залучали свого поплічника до чергування на російських блокпостах. Там він допомагав агресору виявляти учасників руху опору, які діяли на території області. Для цього фігуранту видали автомат АК-74 з боєприпасами та військову форму російського зразка. Володіючи інформацією про українських патріотів-односельчан, він ”здавав” їх загарбникам під час зупинки автомобілів на ворожих блокпостах”, - розповіли в СБУ.

Зраднику повідомлено про підозру з двома статтями КК України:

⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

⁠ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Нагадаємо, що на Житомирщині затримали зрадницю, яка допомагала окупантам відстежувати системи ППО.

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