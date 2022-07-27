СБУ затримала на Рівненщині інформатора: "зливав" інформацію про ЗСУ білорусам

У Рівненській області Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який передав дані про ЗСУ білоруським правоохоронцям.

Зловмисник інформував про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території західних областей. Особливо білорусів цікавили укріплення на прикордонних територіях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, що зловмисник передав усі дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину державного кордону. Наразі правоохоронці перевіряється інформація про інші "візити" чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.

Чоловікові вже повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавленні волі терміном від п’яти до восьми років.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську арештували проросійського 63-річного пропагандиста. Мешканцеві обласного центру повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, а також глорифікацію її учасників. Зловмисника взяли під варту за клопотанням прокурорів.

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