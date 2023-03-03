СБУ затримала настоятеля храму УПЦ МП: збирав розвіддані для ФСБ на Сумщині

Служба безпеки України затримала настоятеля храму УПЦ МП, який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини в Шосткинському районі.

Як повідомили в СБУ, протоієрей намагався знайти місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням Збройних сил України.

Для цього зловмисник об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фотографував та знімав на відео українські об’єкти. Розвідувальна інформація потрібна була росіянам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок. Крім того, російський агент збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців.

Фото: СБУ

Зловмисника затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій.

За даними слідства, протоієрей був завербований кадровим співробітником управління ФСБ по Брянській області у вересні 2022 року. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої прокремлівські погляди.

Для комунікації з агресором використовував анонімні месенджери, а зібрану інформацію передавав у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів з прив’язкою до місцевості. Під час обшуків за адресою проживання настоятеля храму та в храмі правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з ФСБ і проросійську літературу.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ викрила на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів служби. Жінка виявилася прихильнецею "руского міра".

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