СБУ затримала переселенця, який шпигував за ППО

СБУ затримала в Кіровоградській області агента ФСБ, який збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони на території регіону. Зокрема, зрадник шпигував за українською ППО.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки.

Зловмисником виявився мешканець Торецька Донецької області. Російська спецслужба завербувала його ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Вже після 24 лютого 202 року зрадник отримав завдання прибути на Кіровоградщину як переселенець зі сходу України. Саме на території цього регіону він проводив розвідувально-підривну діяльність.

Російський агент оселився в одному з населених пунктів області та почав збирати інформації про місця базування підрозділів ЗСУ. Перш за все його цікавили бойові позиції української протиповітряної оборони та локації місцевих штабів тероборони.

"Щоб отримати ці відомості, зловмисник влаштувався ремонтником на одному з військових об’єктів регіону. За кожне виконане завдання окупанти "гарантували" своєму поплічнику грошову оплату в розмірі до п'яти тисяч гривень. Крім того, як винагороду ФСБ обіцяла "евакуювати" цього агента до Росії і працевлаштувати до лав спецслужби країни-агресорки", - йдеться у повідомленні.

Втім, Служба безпеки викрила фігуранта, задокументували його злочинні дії та затримала, коли він приховано фотографував об’єкт ЗСУ. У зловмисника вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з представником ФСБ та фіксації місць базування українських захисників.

Прихильникові окупантів повідомили про підозру за статтею "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала зрадника, який шпигував за українською ППО / Фото: СБУ

Як повідомлялося, у Харкові затримали агента розвідки РФ. Його підозрюють у тому, що він фільмував для ворога стратегічні обʼєкти та місця базування Сил оборони. Зрадник входив до складу агентурного апарату російського Головного управління Генерального штабу ЗС.

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