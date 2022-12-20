СБУ затримала прихильника "новоросії", який 2014 року піднімав російський прапор над Харківською мерією та знімався у російських пропагандистських сюжетах.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного прихильника "руського мірі" під час контрдиверсійних заходів у Харкові. Зловмисник понад 8 років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті "новоросія" та спробах насильницького захоплення влади в регіоні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що саме цей чоловік 2014 року піднімав російський прапор над будівлею Харківської міської ради і закликав до штурму установи. Крім цього, він виступав перед камерами російських пропагандистів, де агітував до "зміни меж кордону України та захоплення державних органів".

"Найбільше таких "ефірів" за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу "россия 1", - кажуть в СБУ.

Однак коли спроби окупантів 2014 року "провалилися", зловмисник вирішив "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

"Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів", - розповідають в СБУ.

Однак, навіть після багатьох років уникнення відповідальності, зловмисник таки отримає покарання. СБУ встановила його місцезнаходження і затримали. Під час обшуку в помешканні прихильника окупантів правоохоронці знайшли:

прапори РФ та георгіївські стрічки;

снайперську гвинтівку з оптикою;

самозарядну гвинтівку Z-10;

набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення, зокрема можливої причетності фігуранта до підготовки диверсій російських спецслужб.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ​​ідентифікувала трьох колаборанток, які ініціювали "приєднання" Луганщини до Російської Федерації, – серед них представниця "ЛНР" на переговорах у Мінську.

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