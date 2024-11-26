СБУ затримала рецидивістів, які підпалювали об'єкти для російських спецслужб

Затримані раніше вже відбували покарання за наркоторгівлю та крадіжки.

Служба безпеки України та Нацполіція викрили двох рецидивістів, які співпрацювали з російськими спецслужбами, здійснюючи підпали об’єктів інфраструктури в Україні. Їхніми основними мішенями були поштові відділення, автомобілі Сил оборони та обладнання Укрзалізниці в Київській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Обох затриманих, які раніше відбували покарання за наркоторгівлю та крадіжки, залучили до диверсійної діяльності через Телеграм-канали. Для виконання завдань вони використовували легкозаймисті речовини, а результати підпалів фіксували на відео для звітності перед кураторами з РФ.

Затриманий на Київщині

На Київщині було затримано 28-річного жителя Березані, який підпалив відділення приватного поштового сервісу та планував подібні атаки на інші об’єкти громади. Завдяки оперативним діям правоохоронців подальші злочини були попереджені.

На Прикарпатті 40-річний рецидивіст підпалив автомобіль ЗСУ, а також обігрівальну шафу стрілочних переводів на стратегічній залізничній лінії. Після затримання його причетність до інших злочинів була додатково підтверджена.

За фактом дій обох зловмисників відкрито кримінальні провадження за статтями:

• ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія в умовах воєнного стану),

• ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

Фігурантів взято під варту. Слідчі дії проводилися під процесуальним керівництвом обласних прокуратур.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували кілька диверсій проти співробітників поліції та військових. Все це відбувалося в режимі онлайн – на місці одного із злочинів знайшли камеру, що вела трансляцію.