СБУ затримала росіянина, який збирав для ФСБ розвіддані поблизу Краматорська: фото

СБУ на Донеччині спіймала двох ворожих агентів - один з яких - громадяин РФ.

СБУ затримала росіянина, якого Федеральна служба безпеки РФ перекинула в Україну для збору розвідданих поблизу Краматорська.

Про це повідомили у СБУ.

"В ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів на сході нашої держави співробітники Служби безпеки затримали двох російських агентів", - йдеться у повідомленні.

Серед них – громадянин РФ, який ще 5 років тому проходив строкову службу у Костромі. Його ФСБ перекинула в Україну для проведення розвідувально-підривної діяльності під виглядом мирного мешканця Донеччини. Його викрили на території Дружківки.

фото / СБУ

Іншого агента контррозвідка СБУ викрила у місті Білицьке Донецької області. Він передавав окупантам маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у прифронтових районах.

Наразі обом затриманим повідомили про підозри у вчиненні злочинів та взяли їх під варту.

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