СБУ затримала російського агента: хотів призватися до військової частини на Житомирщині

Служба безпеки України затримала у Житомирській області російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу Збройних сил.

Зазначається, що росіяни завербували мешканця Київської області на початку повномасштабної агресії РФ - у березні 2022-го. Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів Бучанського району він почав співпрацювати з ворогом.

Про це повідомило управління СБУ в Житомирській області, а також пресслужба Національної поліції.

Українець орієнтував військових країни-агресорки на місцевості. Чоловік також збирав дані про дислокацію українських військ і повідомляв ворогові адреси проживання колишніх учасників АТО. Зокрема, розповіли у поліції, зрадник надав загарбникам інформацію щодо одного з учасників АТО. Після цього він був підданий тортурам і катуванням.

Він також добре знав місцевість Бучанського району. А тому "радив" загарбникам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.Після того, як ЗСУ звільнили регіон від російських загарбників, українець отримав інше завдання. Він добровільно звернувся до місцевого військкомату щодо призову та зарахування до однієї з військових частин у Житомирській області.

Співробітники СБУ викрили плани зрадника і затримали його. Під час обшуків за місцем проживання поліцейські вилучили формений одяг, радіоелектронні засоби зв’язку, карти Київщини з відмітками місцевості та інші речові докази.

Зрадникові повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, на Київщині заарештували колаборанта, якого окупанти призначили "мером" Димера і сусідніх сіл. В його підпорядкуванні була значна частина Київської області, зокрема Димер, Катюжанка, Ясногородка і так далі на північ від Києва. За інформацією американського видавання The Wall Street Journal в Україні заарештовано Олександра Харченка – гауляйтера окупованої росіянами частини Київської області.

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