СБУ затримала російського агента: вербував виконавців майбутніх терактів

Його тримають під вартою.

Російського агента викрила Служба безпеки України в Одеській області.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 січня.

Диверсанта упіймали під час вербування виконавця майбутніх терактів. З'ясувалося, що найманець організував підпал військової вантажівки в Одесі наприкінці минулого року, а ткож облив фарбою пам'ятник українцям, загиблим у війні з Росією.

"Наступними об'єктами посягань агента мали стати офіси волонтерських та громадських структур патріотичного спрямування, також військова техніка в Одеській області", - розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Російського агента викрили в Одеській області

Російські куратори упійманого агента, як уже з'ясувалося, базуються у невизнаному Придністров'ї. Наразі чоловіку оголосили про підозру за статею "терористичний акт". Його тримають під вартою.



Нагадаємо, Кіберполіція спільно з правоохоронцями Німеччини викрила учасника транснаціональної шахрайської групи, яким виявився 40-річний громадянин України. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 18 мільйонів гривень.

Читайте також: