СБУ затримала російського агента: вербував виконавців майбутніх терактів

Його тримають під вартою.
Російського агента викрила Служба безпеки України в Одеській області.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 січня.
Диверсанта упіймали під час вербування виконавця майбутніх терактів. З'ясувалося, що найманець організував підпал військової вантажівки в Одесі наприкінці минулого року, а ткож облив фарбою пам'ятник українцям, загиблим у війні з Росією.
"Наступними об'єктами посягань агента мали стати офіси волонтерських та громадських структур патріотичного спрямування, також військова техніка в Одеській області", - розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.
Російські куратори упійманого агента, як уже з'ясувалося, базуються у невизнаному Придністров'ї. Наразі чоловіку оголосили про підозру за статею "терористичний акт". Його тримають під вартою.
Нагадаємо, Кіберполіція спільно з правоохоронцями Німеччини викрила учасника транснаціональної шахрайської групи, яким виявився 40-річний громадянин України. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 18 мільйонів гривень.
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