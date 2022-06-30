СБУ затримала російського агента, який збирав дані для ракетних ударів по Чернігівщині

СБУ затримала російського агента, який збирав дані для ракетних ударів по Чернігівщині

СБУ затримала російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні в Чернігівській області.

Служба безпеки викрила ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Одержану інформацію він передавав своєму спільнику на Близькому Сході, якого нещодавно затримала контррозвідка СБУ у Чернівецькій області, куди той прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах "Укрзалізниці". Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Встановлено, що обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб рф, яка була створена для проведення підривної діяльності на заході України", - йдеться у повідомленні.

Після затримання свого "зв’язкового" інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з рф.

Ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів, кажуть в СБУ.

Наразі затриманому інформатору повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Його взяли під варту.

Наразі правоохоронці намагаються встановити і притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.

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