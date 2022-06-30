СБУ затримала російського агента, який збирав дані для ракетних ударів по Чернігівщині

СБУ затримала російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні в Чернігівській області.
Служба безпеки викрила ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області.
Одержану інформацію він передавав своєму спільнику на Близькому Сході, якого нещодавно затримала контррозвідка СБУ у Чернівецькій області, куди той прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах "Укрзалізниці". Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
"Встановлено, що обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб рф, яка була створена для проведення підривної діяльності на заході України", - йдеться у повідомленні.
Після затримання свого "зв’язкового" інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з рф.
Ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів, кажуть в СБУ.
Наразі затриманому інформатору повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Його взяли під варту.
Наразі правоохоронці намагаються встановити і притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.
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