СБУ затримала шпигунів, які "зливали" матеріали таємних військових розробок для однієї з країн Східної Азії

Іноземець здійснював цілеспрямовану шпигунську діяльність з отримання таємних військових розробок.
Контррозвідники СБУ викрили і затримали у Харкові іноземця і громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії. Затримали їх "на гарячому" після отримання ними матеріалів, що становлять державну таємницю.
Про це повідомляє СБУ.
Правоохоронні органи встановили, що іноземець, який тривалий час перебуває в Україні, здійснював цілеспрямовану шпигунську діяльність з отримання таємних відомостей у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення. Чоловік встановлював контакти з вітчизняними фахівцями у цій сфері, здійснював спроби їх залучення до конфіденційного співробітництва. Також він за грошову винагороду залучив для отримання таємних відомостей громадянина України.
За результатами проведених обшуків вилучили:
- засоби зв’язку,
- комп’ютерну техніку,
- флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали.
"Наразі іноземцю повідомлено про підозру за ст. 114 (шпигунство) КК України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді (ст. 111 КК України) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні СБУ.
Нагадаємо, США висунуть звинувачення 22-річному українцеві, якого підозрюють у кібератаці.