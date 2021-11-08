СБУ затримала шпигунів, які "зливали" матеріали таємних військових розробок для однієї з країн Східної Азії

СБУ затримала шпигунів, які "зливали" матеріали таємних військових розробок для однієї з країн Східної Азії

Іноземець здійснював цілеспрямовану шпигунську діяльність з отримання таємних військових розробок.

Контррозвідники СБУ викрили і затримали у Харкові іноземця і громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії. Затримали їх "на гарячому" після отримання ними матеріалів, що становлять державну таємницю.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронні органи встановили, що іноземець, який тривалий час перебуває в Україні, здійснював цілеспрямовану шпигунську діяльність з отримання таємних відомостей у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення. Чоловік встановлював контакти з вітчизняними фахівцями у цій сфері, здійснював спроби їх залучення до конфіденційного співробітництва. Також він за грошову винагороду залучив для отримання таємних відомостей громадянина України.

За результатами проведених обшуків вилучили:

засоби зв’язку,

комп’ютерну техніку,

флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали.

"Наразі іноземцю повідомлено про підозру за ст. 114 (шпигунство) КК України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді (ст. 111 КК України) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, США висунуть звинувачення 22-річному українцеві, якого підозрюють у кібератаці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання