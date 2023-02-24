СБУ затримала "смотрящого" за Кривим Рогом: майже 10 років тероризував мешканців

Служба безпеки України затримала "смотрящого" за Кривим Рогом, який майже 10 років тероризував мешканців міста. Неодноразово засуджений кримінальний авторитет причетний до численних фактів обкладання "даниною" представників малого та середнього бізнесу.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зловмисник брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання. За вирішення "спору" він отримував свій відсоток від загальної суми "вибитих" грошей. У разі відмови сплачувати "борги" учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

Фото: СБУ

Також читайте У Києві сигнал повітряної тривоги лунав понад 600 разів

Крім того, чоловік був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, зокрема з російськими "злодіями в законі". З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого "общака".

"Все це негативно впливало на криміногенну обстановку в регіоні та розхитувало внутрішню ситуацію у Кривому Розі. Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його на спробах чергового отримання грошей за вирішення "спірних питань" з бізнесом", - йдеться в повідомленні СБУ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України - встановлення або поширення злочинного впливу. Чоловіку загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі невідомі на BMW X5 влаштували стрілянину на подвірʼї багатоквартирного будинку. Озброєні молодики відкрили вогонь по своєму кривднику з помпової рушниці та травматичного пістолета.

Трансформація українців за рік. Які позитивні зміни приніс цей час?

Читайте також: