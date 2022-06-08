СБУ затримала трьох мешканців Закарпаття за російську пропаганду і виправдовування агресії РФ: фото

На Закарпатті СБУ спільно з поліцією викрили місцевих мешканців, які виправдовували збройну агресію Росії і закликали до повалення державної влади в Україні.
Троє агітаторів із Закарпаття через соцмережі закликали до захоплення державної влади та виправдовували напад РФ на Україну.
Про це сьогодні, 8 червня, повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області.
"Для проведення інформаційних диверсій зловмисники поширювали деструктивний контент через створені ними сайти та мережу підконтрольних їм акаунтів у соцмережах", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та чорнові записи із доказами злочину.
Одним із зловмисником виявився мешканець Мукачівського району, керівник однієї з громадських організацій, який через адміністровані ним облікові записи та групи в соцмережах агітував до повалення конституційного ладу і порушення територіальній цілісності України.
Чоловік є прихильником одного із лідерів антидержавної організації так званого "народовладдя", яка закликала до створення "республіки Україна", кажуть в СБУ.
"Протиправна діяльність фінансувалася, зокрема, й за рахунок коштів, отриманих від майнінгу криптовалют з подальшим їх обготівкуванням через криптобіржі та електронні платіжні системи", - йдеться у повідомленні.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).
Ще двоє мешканців області розхитували ситуацію в регіоні та просували прокремлівську риторику.
Вони поширювали матеріали, у яких виправдовували та заперечували збройну агресію РФ проти України. Це підтвердили лінгвістичні експертизи.
Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
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