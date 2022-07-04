СБУ затримала трьох російських агентів у Миколаївській області, які розвідували позиції ЗСУ

СБУ затримала трьох російських агентів у Миколаївській області, які розвідували позиції ЗСУ

СБУ знешкодила російську агентуру, яка розвідувала позиції ЗСУ на півдні України.

Під час спецоперації у Миколаївській області Служба безпеки затримала 3 законспірованих ворожих агентів. Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів Збройних Сил України, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів. Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами", - йдеться у повідомленні.

Агентурну мережу сформували російські спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Під час обшуків за місцями перебування російських агентів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами незаконних дій.

Затриманим вже повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

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