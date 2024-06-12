СБУ затримала у Дніпрі колаборанта, який допомагав окупантам ремонтувати розтрощені "Смерчі" (фото)

Що підозрюваний допомагав армії РФ зводити на території громади фортифікаційні споруди у вигляді бліндажів.

Служба безпеки України у Дніпрі затримала колаборанта з Луганщини, який допомагав окупантам ремонтувати російські “Смерчі”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали чергового колаборанта, який працював на окупантів під час їхнього захоплення Сватівського району Луганщини.

“Зловмисником виявився колишній працівник мiсцевого фермерського господарства. Під час окупації населеного пункту він запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України. Маючи технічні навички, фігурант влаштувався на місцеву рембазу окупаційного угруповання. Там він займався ремонтом російської військової техніки, зокрема реактивних систем залпового вогню “Смерч”, які були підбиті українськими захисниками в ході бойових дій. Також зловмисник лагодив пошкоджені бронетранспортери та вантажні автомобілі, що перевозили боєприпаси країни-агресора”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що підозрюваний допомагав армії РФ зводити на території громади фортифікаційні споруди у вигляді бліндажів.

“За співпрацю з ворогом колаборант сподівався увійти до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації рф. Але отримати “посаду” йому не вдалося. Восени 2022 року українські захисники звільнили селище, а сам колаборант втік до Дніпра, де переховувався під виглядом переселенця. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали в орендованій квартирі. Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на “виборчий штаб” партії Путіна.

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