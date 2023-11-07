СБУ затримала у Вінниці депутата від забороненої ОПЗЖ, який займався рекетом (фото)

У Вінниці правоохоронці затримали депутата з забороненої партії ОПЗЖ. Чоловік займався рекетом та намагався захопити аграрний бізнес в регіоні.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці нейтралізували кримінальне угруповання, яке тероризувало місцевих мешканців міста та намагалося захопити аграрний бізнес у регіоні. Серед затриманих - депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників – працівників Муніципальної варти міськради.

“Усі троє під керівництвом свого ватажка – місцевого кримінального авторитета – займалися рекетом серед підприємців. Під час розбою вимагали з потерпілих гроші як регулярну “данину”, а у разі відмови – погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна. Співробітники СБУ задокументували факт “вибивання” дев’яти тисяч доларів неіснуючого боргу з керівника агрокомпанії”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що учасники банди погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою та знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити “борг”.

“Співробітники СБУ затримали всіх учасників банди за місцями їхнього перебування в обласному центрі. При обшуках у помешканні затриманого депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. А у його спільників виявлено готівку та чорнові записи “боржників”. Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Троє із них, включно з депутатом, уже перебувають під вартою”, - наголосили в СБУ.

Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ викрила ексзаступника міністра оборони на розтраті майже 1 млрд грн.

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