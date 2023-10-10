СБУ затримала у Запоріжжі двох агенток: зрадниці "полювали" на ППО

У Запоріжжі затримали двох агенток російської ФСБ. Зрадниці розвідували позиції української системи ППО та зливали персональні дані військових ЗСУ.

Про це повідомили у службі СБУ.

За даними правоохоронців, одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. Зрадниця також надавала росіянам прізвища та номери телефонів своїх родичів-бійців Збройних сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій.

Крім цього, під час так званих дружніх розмов агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли.

Тим часом інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ. За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до шести тисяч гривень.

Поплічницями окупантів виявились дві мешканки Запоріжжя. Їх влітку цього року дистанційно завербував представник ФСБ. У поле зору російської спецслужби вони потрапили через підписку на російські Телеграм-боти, які збирають розвіддані про ЗСУ.

СБУ викрила фігуранток на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності. Правоохоронці поетапно задокументували злочини зрадниць і затримали їх у власних помешканнях. У них було вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором.

Обом жінкам повідомлено про підозру за статтею "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Зловмисницям із Запоріжжя загрожує довічне ув’язнення. / Фото: СБУ

СБУ затримала у Запоріжжі двох агенток ФСБ.

Як повідомлялося, в Україні засудили агента ГРУ Росії, який прикидався волонтером із Дніпра. Російський агент збирав інформацію про види та приблизну кількість озброєнь ЗСУ, які переправлялися на фронт. Він отримав 15 років в'язниці.

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