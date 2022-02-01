СБУ затримала учасницю угруповання бойовиків ОРДЛО, яка воювала проти українських військових

Жінка добровільно приєдналась до незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Контррозвідка СБУ у Донецькій області розшукала і затримала учасницю терористичного угруповання "Пятнашка". Зловмисниця брала активну участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними Служби безпеки України, затримано мешканку Мирнограда, що на Донеччині. Жінка 2014 року добровільно приєдналася до незаконних збройних формувань ОРДЛО. Там вона отримала автоматичну зброю та боєприпаси. Після "курсу" підготовки у лавах бойовиків ватажки залучали її до виконання завдань проти підрозділів Збройних сил України.

Як зазначається, після того, як вона покинула угруповання, тривалий час переховувалася від українського правосуддя.

"Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України", - додали у пресцентрі СБУ.

Як повідомляли раніше, у Харківській області за катування людини судитимуть трьох правоохоронців. Вони "вибивали" зізнання з чоловіка у вбивстві. Правоохоронці здавлювали і відтягували геніталії чоловікові, аби той зізнався у "злочині".

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