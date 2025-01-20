СБУ затримала українських генералів - через їхню недбалість росіяни змогли окупувати частину Харківщини

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали колишніх командирів — двох українських генералів та полковника. Підозрюють, що через їхню недбалість російські війська змогли захопити частину Харківщини у травні 2024 року.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, недбалість колишніх командирів оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади призвела до захоплення частини території Липецької сільської територіальної громади Харківщини росіянами.

Слідство стверджує, що дії командирів призвели до втрати особового складу української армії та зброї, а ще зірвали оборону українського кордону в зоні їх відповідальності.

В СБУ уточнили, що за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборону Рустема Умєрова вдалося задокументували злочини трьох воєначальників, які не забезпечили належний захист регіону у травні 2024-го.

Тим часом журналіст Юрій Бутусов повідомив, що про підозру у цій справі збираються повідомити бригадному генералу Юрію Галушкіну та генерал-лейтенанту Артуру Горбенко. Ймовірно, саме їх затримали українські спецслужби. Також Бутусов називав ім'я полковника Дмитра Рюмшина, але не уточнював, у якій саме справі можуть оголосити підозру йому.

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