СБУ затримала в Дніпрі 7 російських агентів: можуть бути причетними до ракетного удару по багатоповерхівці (фото)

Затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну мережу Головного управління Генштабу збройних сил РФ (ГРУ) у Дніпрі. Затримано 7 осіб, які можуть бути причетними до ракетного удару по багатоповерхівці, здійсненого російськими терористами 14 січня.

Про це повідомили в п’ятницю, 20 січня, у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

"Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця "прильотів", щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати", - йдеться у повідомленні.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі.

Окрім того, затримані особи збирали інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО.

Всю зібрану інформацію вони передавали представникам ГРУ через резидента групи. Ним виявився громадянин Росії, колишній мешканець Дніпра, який у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої "Південно-східної Української республіки", підконтрольної країні-агресору.

Після втечі до Росії зловмисник був завербований кадровими співробітниками ГРУ. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх "ідейних" однодумців-земляків.

Раніше група перебувала в "режимі очікування", а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України.

Для комунікації агенти використовували анонімні месенджери, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.

Під час обшуків за адресами проживання затриманих правоохоронці виявили:

саморобні вибухові пристрої;

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом;

прокремлівську літературу.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 14 січня російська ракета Х-22 вдарила по житловій багатоповерхівці в Дніпрі. Загинуло 46 мирних мешканців. У лікарнях міста залишаються 24 постраждалих. Троє перебувають у важкому стані, серед них 9-річна дівчинка.

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