СБУ затримала в Києві російських агентів, які збирали дані про переміщення ЗСУ та ТРО в області

СБУ затримала в Києві російських агентів, які збирали дані про переміщення ЗСУ та ТРО в області

Спецслужба викрила "штаб-квартириу" ворожої агентури.

СБУ провела спецоперацію і затримала у Києві ворожих агентів, які збирали дані про переміщення військової техніки ЗСУ та Тероборони на Київщині.

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Про це сьогодні, 4 квітня, повідомила пресслужба СБУ.

"Співробітники спецслужби встановили місцеперебування "штаб-квартири" ворожої агентури та затримали її резидента. Ним виявився місцевий житель, який був завербований представниками "Л/ДНР", - йдеться у повідомленні.

Ворожі агенти збирали дані про переміщення військової техніки ЗСУ та Тероборони на Київщині.

Крім того, у Києві викрито завербованого спецслужбами РФ працівника однієї з міських лікарень, який агітував медперсонал допомагати російським окупантам.

Куратори "гарантували" колаборанту призначення на керівну посаду в окупаційній адміністрації.

Також у столичному регіоні співробітники СБУ припинили діяльність двох підпільних телекомунікаційних центрів. Через них було розіслано майже 3 тис. деструктивних СМС українським військовим і представникам місцевої влади.

Наразі спецслужба проводить слідчі дії, щоб встановити всі обставини злочину та причетних до його вчинення осіб.

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