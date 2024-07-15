СБУ затримала в Миколаєві російського агента, який "зливав" дані про ЗСУ: що про це відомо (фото)

Служба безпеки України затримала адміністратора телеграм-каналу, який “зливав” російським окупантам локації ЗСУ в Миколаєві. Він публікував в Мережі місцезнаходження та маршрути руху представників ТЦК, а також закликав призовників ухилятися від мобілізації.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, чоловік працював за завданням російських спецслужб. таким чином окупанти намагалися зірвати мобілізацію в регіоні. Крім того, росіяни планували використати відповідну інформацію для проведення диверсій проти українських захисників, зокрема - через підпал автомобілів ЗСУ.

“Для отримання відомостей фігурант особисто об’їжджав місто і випитував дані під виглядом дружніх розмов у знайомих. Служба безпеки задокументувала злочинні дії фігуранта і затримала його. Під час обшуків у нього вилучено два мобільні телефони та комп’ютер із доказами підривної діяльності. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зловмисник перебуває під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій блогера за ч. 6 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність), санкція якої передбачає покарання до 12 років тюрми”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що на Хмельниччині хлопець створив акаунт дівчини та обдурив свого друга на пів мільйона гривень.

Оновити даних потрібно всім! Чому багато чоловіків не зробили це досі, та що з такими буде далі?

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