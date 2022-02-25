СБУ затримала "журналіста" з даними про переміщення українських військ і чотирьох корегувальників вогню

Поплічників ворога виявили в Києві та на Харківщині.
Служба безпеки разом із військовими та представниками територіальної оборони проводить контррозвідувальні заходи по всій Україні, виявляє диверсантів, агентів спецслужб РФ та поплічників ворога.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Сьогодні в Києві спецслуба затримала громадянина, який представлявся іноземним журналістом. Водночас жодного підтвердження цьому він надати не зміг, а під час обшуку в його телефоні знайшли фотографії розміщення позицій українських військ.
А на Харківщині співробітники СБУ затримати чотирьох корегувальників вогню ворожої артилерії.
"Триває подальше виявлення ворожих агентів, які ставлять люмінесцентні мітки у різних регіонах країни. Визначено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах "Premise". Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах. Тому у випадку громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силові структури", - зазначили в СБУ.
Також Служба безпеки України закликала не публікувати в соцмережах фото та відео переміщення української військової техніки.
"Друзі, прохання до всіх – не публікуйте у соціальних мережах чи загальних чатах фото та відео переміщення української військової техніки, аби це не грало на руку ворогу. Водночас дані про появу та рух ворожих сил оприлюднюйте одразу - із зазначенням геолокації, часу і дати", - звернулись до українців спецпризначенці.