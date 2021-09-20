СБУ затримала зрадника, який керував аеропортом в окупованому Сімферополі

Затриманий був військовослужбовцем ЗСУ, якого ще до анексії Криму завербували російські спецслужби.

У Херсонській області контррозвідники СБУ затримали “заступника директора” захопленого РФ міжнародного аеропорту “Сімферополь”. Його звинувачують сприянні російським військам у встановленні контролю над повітряним простором анексованого Криму.

Про це у понеділок, 20 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, затриманий перебував на військовій службі у Збройних силах України, але ще у 2011 році він був завербований російськими спецслужбами і отримав паспорт громадянина РФ.

Під час анексії українського півострову зловмисник входив до складу незаконного збройного формування так званої “Самооборони Криму”. У 2014 році зловмисник брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об’єктів на території півострова. Серед них – міжнародний аеропорт і регіональний підрозділ “Кримаерорух”.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше оперативники СБУ затримали одного з організаторів так званого "референдуму", проведеного окупантами в 2014 року у Луганській області.

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