СБУ затримала зрадника, який коригував обстріли прикордонних районів Сумської області: відео

Проросійським агентом виявився місцевий житель.
Контррозвідка Служби безпеки викрила завербованого російськами спецслужбами місцевого жителя, який передавав окупантам дані про позиції українських захисників біля державного кордону у Сумській області.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Затриманий чоловік коригував артобстріли прикордонних районів Сумщини. Особливо його кураторів з Росії цікавила інформація щодо переміщення підрозділів з військовою технікою ЗСУ.
Під час розвідування українських позицій ворожий агент проводив їх фото- і відеофіксацію, а потім надсилав їх співробітнику ФСБ РФ електронним файлом з прив’язкою до місцевості.
Окупанти планували використати ці дані для масованих артилерійських обстрілів регіону.
Зрадником є місцевий житель, завербований представником російських спецслужб після повномасштабного вторгнення Росії. СБУ вже ідентифікувала особу окупанта, з яким співпрацював цей агент.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у державній зраді.
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