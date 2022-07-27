СБУ затримала зрадника, який коригував обстріли прикордонних районів Сумської області: відео

Контррозвідка Служби безпеки викрила завербованого російськами спецслужбами місцевого жителя, який передавав окупантам дані про позиції українських захисників біля державного кордону у Сумській області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий чоловік коригував артобстріли прикордонних районів Сумщини. Особливо його кураторів з Росії цікавила інформація щодо переміщення підрозділів з військовою технікою ЗСУ.

Під час розвідування українських позицій ворожий агент проводив їх фото- і відеофіксацію, а потім надсилав їх співробітнику ФСБ РФ електронним файлом з прив’язкою до місцевості.

Окупанти планували використати ці дані для масованих артилерійських обстрілів регіону.

Зрадником є місцевий житель, завербований представником російських спецслужб після повномасштабного вторгнення Росії. СБУ вже ідентифікувала особу окупанта, з яким співпрацював цей агент.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у державній зраді.

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