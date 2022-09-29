СБУ затримала зрадника, якого росіяни обрали керувати окупованим селом Димер на Київщині: фото

Служба безпеки України затримала ще одного зрадника, якого під час тимчасової окупації Київської області окупанти обрали так званим "заступником голови Димерської селищної ради.

Він забезпечував пальним військову техніку росіян, налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Також колаборант брав участь у допитах незаконно ув’язнених українців, зокрема і представників Товариства Червоного Хреста України.

"Рашисти "вибивали" з них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони і адреси проживання учасників АТО. У разі відмови "здавати" українських воїнів ворог застосовував до людей психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи", - кажуть у спецслужбі.

Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником ЗС РФ з позивним "отєц Кіріл".

"За даними слідства, колаборантом є місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на "посаді" "заступника голови Димерської селищної ради" і "директора комбінату комунальних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Саме там ворожий поплічник облаштував своє "робоче місце" і проводив зустрічі з місцевими жителями, яких намагався залучити до співпраці з окупантами.

Після звільнення Димера зловмисник переховувався від правосуддя на території інших регіонів України. Але співробітники Служби безпеки знайшли його і затримали.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Солом’янський районний суд м. Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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