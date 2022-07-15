СБУ затримала зрадників, які коригували нещодавні обстріли по Миколаєві та Баштанці

Служба безпеки України викрила проросійських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці.

Про це сьогодні, 15 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

Під час обшуку у місцях проживання зловмисників, правоохоронці виявили та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Коригувальників ворожих обстрілів затримали та повідомили їм про підозру.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, 14 липня ворожих обстрілів зазнали Миколаїв, Баштанська та Широківські громади. По Миколаєву росіяни випустили ракети у цивільні об’єкти, внаслідок чого було зруйновано дві школи та бізнес-центр у середмісті. У Баштанці влучили у житлові будинки, одна людина загинула. Були обстріли також у Широківській громаді. Влучання були переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими. Була пошкоджена водонапірна башня.

За даними голови Миколаївської області Віталія Кіма, за добу російські війська випустили по Миколаївській області 31 ракету, а по самому обласному центру було завдано 12 ракетних ударів.

15 липня, близько восьмої ранку, Росія знову атакувала Миколаїв. Терористи поцілили у два найбільші університети - педагогічний та судно-будівний. У місцях вибухів працюють рятувальники, тож інформація про потерпілих буде уточнюватися.

Ранковий обстріл Миколаєва: кількість жертв зросла до чотирьох

Читайте також: