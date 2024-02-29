СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини: допомагали окупантам проводити "референдум" (фото)

Одну із них було затримано у Києві, де вона “залягла на дно” у столичному хостелі.

Правоохоронці затримали ще двох колаборанток з Херсонщини. Одна з них ховалася у київському хостели.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці викрили ще двох організаторок незаконного російського референдуму, який відбувся під час окупації правобережжя Херсонщини. Після того, як ЗСУ звільнили регіон - колаборантки втекли до інших міст.

“Одну із них було затримано у Києві, де вона “залягла на дно” у столичному хостелі. Інша – оформила статус переселенки та переховувалась в орендованій квартирі у Чорноморську. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення росії фігурантки проживали у Бериславському районі Херсонщини. Після захоплення регіону вони підтримали загарбників, а згодом увійшли до окупаційного “виборчкому”. У лавах псевдоустанови фігурантки обходили двори та закликали місцевих жителів “проголосувати за приєднання” території до складу росії. У ході таких «візитів» фігуранток супроводжували озброєні рашисти”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що зрадниці у присутності загарбників колаборантки погрожували громадянам, що виступали проти фейкового плебісциту, ув’язненням та конфіскацією майна.

“За співпрацю з агресором фігурантки отримали одноразову грошову “винагороду” та можливість вільно пересуватися по території захопленої на той час громади. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП у Сумах.

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