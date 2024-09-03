СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на "Укрзалізниці" і вбивство Гордона

Колишній народний депутат відповідав за координацію агентурної мережі ФСБ, яка діяла в Україні.

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу, пов'язану з елітним підрозділом ФСБ Росії – Департаментом контррозвідувальних операцій. Мережа діяла у Києві і складалася з чотирьох осіб, якими керував колишній депутат від забороненої Партії регіонів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Агентурна мережа займалася розвідкою та диверсіями в Україні. Вона мала чітко розподілені ролі: виконавець диверсій, постачальник вибухівки, агентка для спостереження та екснардеп, який координував діяльність.

Розслідування виявило, що агенти планували серію підривів на залізничних шляхах для порушення логістики Збройних сил України. Один з таких планів включав підрив колії на Київщині, яку використовують для переміщення техніки та особового складу. СБУ змогла запобігти цьому теракту.

Окрім цього, агенти збирали інформацію про українських діячів, включаючи журналіста Дмитра Гордона, з метою подальшої фізичної ліквідації. Під час обшуків у затриманих знайшли засоби зв'язку та електронні пристрої з доказами їх діяльності.

Скріншот

Всі чотири затримані перебувають під вартою і їх підозрюють у державній зраді, диверсії та терористичному акті.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ та Нацполіція України зупинили агентурну групу ФСБ, що планувала підпали торгових центрів у країнах ЄС. Затримано вербувальників паліїв.

Читайте також: