СБУ затримала "хіміка", який готував підпали авто військових

Підозрюваним виявився 48-річний слюсар підприємства у Дніпрі, який мав практичні знання у галузі хімії.
У Дніпрі затримали агента ФСБ, який коригував удари рашистів та готував підпали військових авто в регіоні.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За матеріалами справи, спочатку основним завданням фігуранта було встановлення координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра.
"Через деякий час куратор з ФСБ поставив зловмиснику нове завдання: здійснити серію підпалів службового транспорту Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, за інструкцією окупантів чоловік власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування. У визначений час він мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести у дію.
Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочини і затримали. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на РФ.
Триває слідство. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, житель Харківщини фотографував місця розташування ЗСУ та передавав ці дані ворогу через чат знайомств.
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