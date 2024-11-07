СБУ затримала "хіміка", який готував підпали авто військових

Підозрюваним виявився 48-річний слюсар підприємства у Дніпрі, який мав практичні знання у галузі хімії.

У Дніпрі затримали агента ФСБ, який коригував удари рашистів та готував підпали військових авто в регіоні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, спочатку основним завданням фігуранта було встановлення координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра.

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"Через деякий час куратор з ФСБ поставив зловмиснику нове завдання: здійснити серію підпалів службового транспорту Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, за інструкцією окупантів чоловік власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування. У визначений час він мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести у дію.

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочини і затримали. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Триває слідство. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, житель Харківщини фотографував місця розташування ЗСУ та передавав ці дані ворогу через чат знайомств.

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