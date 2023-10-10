СБУ затримало колаборантку з Чорнобаївки, яка допомагала ворогу в організації псевдореферендуму

Служба безпеки України затримала ще одну організаторку псевдореферендуму, який загарбники проводили у період окупації правобережної Херсонщини. Зрадницею виявилась 36-річна мешканка Чорнобаївки, яка після захоплення селища підтримала окупантів та пішла з ними на співпрацю.

Про це повідомляє СБУ.

Що відомо

Як зазначають у відомстві, за співпрацю з ворогом жінка отримала призначення до складу місцевого "виборчкому" та "привілеї" щодо вільного пересування по території району. Перебуваючи на посаді вона виконувала вказівки окупаційного керівництва щодо проведення фейкових виборів восени 2022 року.

"Для цього вона обходила помешкання місцевих жителів та агітувала їх взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" на користь країни-агресора. Під час таких "рейдів" колаборантку супроводжували озброєні окупанти, які допомагали їй залякувати мешканців селища та "вибивати" з них "підписи" на підтримку Кремля", – зазначають в СБУ.

Очікувано, що після звільнення правобережної Херсонщини фігурантка тривалий час переховувалась від правосуддя. Проте співробітники СБУ все одно розшукали її та затримали.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб)", – йдеться у повідомленні.

Наразі жінка перебуває під вартою. Триває розслідування.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Тетяну Грабович, яка входить до складу топменеджменту центрального офісу "Роснафти". Вона публічно підтримує збройну агресію Росії проти України, а також заперечує існування нашої держави.

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