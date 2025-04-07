СБУ затримала неповнолітніх підпалювачів, які нищили об’єкти "Укрзалізниці" за вказівкою РФ

Підпалювач / © СБУ

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Служба безпеки України викрила групу неповнолітніх, які на замовлення російських спецслужб здійснювали підпали релейних шаф «Укрзалізниці» в північних та центральних областях України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Наймолодшому з затриманих підпалювачів було всього 12 років, а найстаршому — 16. Всі вони були місцевими школярами та студентами, яких російські спецслужби залучили через пропозиції «легких грошей» у Телеграм-каналах.

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Згідно з розслідуванням, окупанти залучили неповнолітніх до диверсійної діяльності, націливши їх на знищення об’єктів критичної інфраструктури. Для цього вони використовували легкозаймисті суміші та фіксували підпали на відео. Спочатку російські спецслужби тестували потенційних агентів на готовність до вчинення провокацій, доручаючи їм малюнки графіті на стінах. Після цього неповнолітні підпалили кілька релейних шаф і отримали нові інструкції: виготовити саморобний вибуховий пристрій для подальших терактів. Однак СБУ вдалося зупинити їх на етапі підготовки.

Шістьох із цих підпалювачів затримано на Черкащині, де вони навчалися в школі міста Сміла. Проти них вже порушено справу за підготовку до теракту. Ще одного з фігурантів затримано в Чернігові. Це був 16-річний студент місцевого ліцею, який мав на меті підпалити релейні шафи, що забезпечують безперебійний рух вантажних і військових поїздів. Співробітники СБУ затримали його після підпалу першого об’єкта.

Зібрані докази дозволили СБУ повідомити неповнолітньому підозру за статтею 113 Кримінального кодексу України (диверсія), що передбачає довічне позбавлення волі. Справу веде СБУ за процесуального керівництва обласних прокуратур Черкаської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, СБУ виявила агентів ще до реалізації плану, зафіксувала всі підготовчі дії та затримала їх безпосередньо під час наближення до адмінбудівлі з вибухівкою.