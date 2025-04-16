Правоохоронці затримали диверсантів, які діяли на замовлення російських спецслужб / © СБУ

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Служба безпеки України та Національна поліція викрили дві диверсійні групи, які діяли в Києві та Харкові за завданням російських спецслужб. Загалом було затримано п’ятьох осіб, серед яких – 15-річна школярка.

Про цеповідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, цілями диверсантів були енергооб’єкти “Укрзалізниці” та автомобілі мобільних вогневих груп Сил оборони України.

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У Києві затримано двох переселенців із Часового Яру віком 19 та 21 рік. Після переїзду до столиці вони встановили контакт з російськими кураторами через Telegram та отримали інструкції щодо підпалу пікапів українських військових. Їх затримали на місці злочину, коли вони вже встигли підпалити два службові авто.

У Харкові затримано трьох диверсантів — двох студентів залізничного коледжу та їхню 15-річну знайому. Вони підпалили 24 релейні шафи на залізничних лініях прифронтового регіону. За завданням росіян, наступним об’єктом мала стати Вінниця, однак диверсантів вчасно зупинили.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за статтями “диверсія” та “перешкоджання діяльності Збройних сил України”. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ провела спецоперацію, в межах якої затримала дев’ять агентів, які готували теракти і диверсії у центрі та на сході України на замовлення Росії.