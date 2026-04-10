СБУ затримала кілера-іноземця, який хотів вбити посадовця ВМС ЗСУ
Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Співробітники контррозвідки Служби безпеки зірвали спробу вбивства високопосадовця Сил оборони України. Іноземний кілер діяв за вказівками російських спецслужб.
Про це повідомили в СБУ.
Російського агента затримали «на гарячому» в Одесі. Він намагався ліквідувати високопоставленого офіцера Військово-Морських Сил ЗСУ.
За даними слідства, кілер із пістолетом і двома зарядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з ЖК, де проживає український офіцер.
«Затриманий у балаклаві імітував ремонт велосипеда, очікуючи на появу автомобіля з військовим за кермом. У момент, коли машина наблизилася, агент кинув велосипед просто під колеса автівки й намагався стріляти по водію», — зазначили у відомстві.
З’ясувалося, що завдання російських спецслужб виконував 37-річний житель однієї з балканських країн. Він приїхав до Києва в лютому 2026 року під виглядом туриста, а згодом перебрався до Одеси для скоєння замаху.
Там чоловік отримав геолокацію схованки, де він забрав пістолет з глушником і набоями. Певний час агент вистежував основні місця перебування й маршрути потенційної жертви.
Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Нагадаємо, СБУ викрила курсанта, який працював на ФСБ і «зливав» координати для ракетних ударів.