СБУ затримала кілера-іноземця, який хотів вбити посадовця ВМС ЗСУ

СБУ затримала кілера / © СБУ

Реклама

Співробітники контррозвідки Служби безпеки зірвали спробу вбивства високопосадовця Сил оборони України. Іноземний кілер діяв за вказівками російських спецслужб.

Про це повідомили в СБУ.

Російського агента затримали «на гарячому» в Одесі. Він намагався ліквідувати високопоставленого офіцера Військово-Морських Сил ЗСУ.

Реклама

За даними слідства, кілер із пістолетом і двома зарядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з ЖК, де проживає український офіцер.

«Затриманий у балаклаві імітував ремонт велосипеда, очікуючи на появу автомобіля з військовим за кермом. У момент, коли машина наблизилася, агент кинув велосипед просто під колеса автівки й намагався стріляти по водію», — зазначили у відомстві.

Кілера затримано / © СБУ

З’ясувалося, що завдання російських спецслужб виконував 37-річний житель однієї з балканських країн. Він приїхав до Києва в лютому 2026 року під виглядом туриста, а згодом перебрався до Одеси для скоєння замаху.

Там чоловік отримав геолокацію схованки, де він забрав пістолет з глушником і набоями. Певний час агент вистежував основні місця перебування й маршрути потенційної жертви.

Реклама

Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ викрила курсанта, який працював на ФСБ і «зливав» координати для ракетних ударів.