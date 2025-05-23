СБУ затримала "крота" ФСБ у військовому інституті: мав скоригувати удар по об’єктах вишу

СБУ викрила «крота» у провідному військовому інституті / © СБУ

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Служба безпеки України за сприяння головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського затримала курсанта провідного військового інституту, який виявився агентом російської ФСБ.

Про це повідомляє СБУ.

За дорученням росіян фігурант мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання.

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Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів і казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів.

Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Також фігурант підготував для відправлення куратору з ФСБ звіти, в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об’єктах.

Кіберфахівці СБУ викрили російського агента, задокументували його роботу на росіян і затримали на території вишу.

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Фігурант підготував для відправлення куратору з ФСБ «звіти» / © СБУ

Фігурант підготував для відправлення куратору з ФСБ «звіти» / © СБУ

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав легких заробітків на Телеграм-каналах.

Курсанту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала 17-річного мешканця міста Лозова Харківської області, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Підліток співпрацював з ворожими спецслужбами, передаючи їм локації Сил оборони у Дніпрі та Харкові.

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