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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Російський "кріт" в ЗСУ готував атаку на комплекси "Нептун"

СБУ затримала «крота» під час підготовки чергового звіту.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
СБУ

СБУ / © twitter/СБУ

СБУ викрила російського шпигуна серед українських військових, який передавав ворогу координати розташування протикорабельних ракетних комплексів «Нептун» на півдні України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

33-річного військовослужбовця завербувала російська воєнна розвідка (ГРУ). Він збирав дані для планування повітряної атаки на українські позиції із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. За інформацією слідства, шпигун також мав допомогти коригувати обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де сам проходив підготовку.

Затримання відбулося за сприяння командувачів Збройних сил України та Військово-Морських сил. Під час обшуку у підозрюваного вилучили телефон із доказами його протиправної діяльності.

Затриманому повідомлено про підозру за державною зрадою в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

/ © СБУ

© СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з приватних університетів Запоріжжя.

Фігурантами справи стали ректор навчального закладу та ще вісім посадовців, серед яких — його заступники й керівники інститутів. За даними слідства, вони налагодили схему легалізації ухилянтів шляхом оформлення їх до аспірантури на денну форму навчання — без вступних іспитів і без фактичного відвідування занять.

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