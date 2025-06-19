Російський "кріт" в ЗСУ готував атаку на комплекси "Нептун"

СБУ / © twitter/СБУ

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СБУ викрила російського шпигуна серед українських військових, який передавав ворогу координати розташування протикорабельних ракетних комплексів «Нептун» на півдні України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

33-річного військовослужбовця завербувала російська воєнна розвідка (ГРУ). Він збирав дані для планування повітряної атаки на українські позиції із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. За інформацією слідства, шпигун також мав допомогти коригувати обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де сам проходив підготовку.

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Затримання відбулося за сприяння командувачів Збройних сил України та Військово-Морських сил. Під час обшуку у підозрюваного вилучили телефон із доказами його протиправної діяльності.

Затриманому повідомлено про підозру за державною зрадою в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

© СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з приватних університетів Запоріжжя.

Фігурантами справи стали ректор навчального закладу та ще вісім посадовців, серед яких — його заступники й керівники інститутів. За даними слідства, вони налагодили схему легалізації ухилянтів шляхом оформлення їх до аспірантури на денну форму навчання — без вступних іспитів і без фактичного відвідування занять.

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