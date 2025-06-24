СБУ затримала неповнолітнього агента ФСБ: наводив російські ракети по Дніпру та Полтавщині

СБУ затримала неповнолітнього агента ФСБ / © ssu.gov.ua

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Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по Силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фігурантом виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку «легких грошей». Його завербували, коли фігурант шукав заробіток у телеграм-каналах.

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На замовлення російської спецслужби агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів.

Щоб виконати вороже завдання, хлопець об’їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні «цілі» на камеру свого телефона.

Одразу після таких «вилазок» фігурант месенджером направляв куратору фотозвіт із координатами «потрібних» об’єктів на ґуґл-карті.

За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні.

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Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали неповнолітнього агента на гарячому, коли він шпигував біля військового об’єкта в Дніпрі. У затриманого вилучено телефон із доказами його співпраці з ворогом.

Також військова контррозвідка СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, працівники СБУ провели спецоперацію у Хмельницькій області і затримали агента ФСБ Росії, який збирав розвідувальні дані для ударів по аеродромах ЗСУ на заході України.