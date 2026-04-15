СБУ затримала помічників народних депутатів за організацію схем для ухилянтів

Після отримання всієї суми ділки одразу блокували контакти своїх клієнтів та зникали «з радарів».

Затримання помічників нардепів

Затримання помічників нардепів / © СБУ

Двох помічників народних депутатів України викрили на організації схем для ухилення від мобілізації через фальшиві медичні документи або нелегальний виїзд за кордон.

Про це повідомили в СБУ.

Встановлено, що помічники нардепів пропонували клієнтам:

  • фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я;

  • довідки про «інвалідність»;

  • фейкові посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад регіону.

Вартість їхніх «послуг» становила 16 тисяч доларів.

Як встановило розслідування, після отримання всієї суми ділки одразу блокували контакти своїх клієнтів та зникали «з радарів».

Правоохоронці затримали їх «на гарячому» після одержання коштів.

Під час обшуків у них вилучено смартфони із доказами оборудки та гроші, отримані злочинним шляхом.

Організаторам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, в Україні викрили масштабну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Підозру отримала громадянка України, яка під виглядом культурних гастролей допомогла виїхати 28 особам. Жоден із них до країни не повернувся.

