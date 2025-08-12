СБУ затримала священників УПЦ МП в Одесі: в чому їх звинувачують

СБУ / © СБУ

Служба безпеки України затримала в Одесі двох кліриків Української православної церкви Московського патріархату, які активно поширювали проросійську пропаганду та виправдовували військові злочини Росії в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Один із фігурантів — 58-річний священник Одеської єпархії, який у розмовах із парафіянами героїзував окупантів і образливо ставився до віруючих інших конфесій.

Затриманий священник / © СБУ

Як повідомляє СБУ, цей священник підтримував контакти з колишнім народним депутатом від «партії регіонів» Ігорем Марковим, якого підозрюють у державній зраді, а також із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році виїхав до Росії і створив там кремлівський проєкт «Одеська народна республіка — Новоросія».

Для пропагандистських матеріалів священник разом із своєю донькою фотографувався на відомих локаціях Одеси з порожніми аркушами паперу, на які згодом російські пропагандисти «домальовували» заклики до окупації міста. Ці змонтовані фейки транслювали на російських телеканалах і у Телеграм-каналах під виглядом акцій проросійського «підпілля».

Затриманний священник / © СБУ

Другим затриманим став 44-річний протоієрей УПЦ МП, який у своїх проповідях виправдовував обстріли цивільної інфраструктури України.

Посвідчення одного із затриманих / © СБУ

Обом клірикам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

